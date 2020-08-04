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вторник, 04 августа 2020 08:06

Главное, что с начала режима тишины не погиб ни один военный - Мендель

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Главное, что с начала режима тишины не погиб ни один военный - Мендель
Мендель назвал украинскую армию мудрой. Фото: Facebook / Юлия Мендель

Украинськии военные ведут себя мудро и уже неделю с начала "режима тишины" не открывают огонь на провокационные выстрелы боевиков.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала на своей странице в Facebook,

"Вот уже неделю продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. С понедельника до понедельника. За это время были определенные нарушения - взрывы мин, ведь сотни тысяч гектаров территории Донбасса заминированы; полеты беспилотников, единичные неприцельно обстрелы - все для провокации. За эту неделю украинская армия показала себя мудрым. Если с той стороны провоцируют на конфликт, а следовательно - и срыв шаткого режима прекращения огня, а из этого не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности мира ", - говорится в сообщени.

Мендель отдельно подчеркнула, что ни один украинский воин ни был убит и ранен за эту неделю. И подчеркнула, что это - главное.

"В мире сейчас около 50 зон активных военных действий. А в истории мира их были тысячи. Ни одна война не прекращалась мгновенно, и обычно единичные провокации во время попыток примирения продолжаются месяц, а то и два. Конечно, всем нам хотелось бы идеального примирения: когда мир идеализируется, а справедливость побеждает. Но на утоления человеческих эмоций, на упрочение новым условиям требуется время. Устойчивость - это то, что дополняет мудрость наших воинов ", - заметила пресс-секретарь Зеленского.

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По ее словам, в настоящих боевых действий, защиты территорий и людей в штабе ООС готовы ежесекундно.

"Никто не обвинит украинскую армию в трусости. Она крепко и уверенно держит контроль и готова к действиям. Сила - это то, что характеризует наших воинов. Тот, кто воевал за свою землю, за своих родителей, любимых и детей, лучше других знает цену мира. Сейчас - время для поддержки и благодарности за то, что каким бы неустойчивым не было это прекращение огня, за всю неделю война не унесла ни одного нашего воина ", - отметила Мендель.

С начала режима прекращения огня боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Вместе с военными, задачи выполняют спасатели и пожарные, говорится в утренней сводке пресс-службы Штаба ООС во вторник 4 августа.

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Дата
04
августа

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