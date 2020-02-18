Глава Мюнхенской конференции попал в базу "Миротворца"

Председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подписал скандальный мирный план для Донбасса и попал в базу "Миротворца". Фото - glavcom.ua

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу сайта "Миротворец" за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе.

Авторы ресурса обвиняют Ишингера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участия в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и "манипулировании общественно значимой информации".

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Отмечается, что документ 12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона "по сути, ставит целью возобновления сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыму и без выполнения требований Украины относительно Донбасса".

"Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрено запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию", - говорится на сайте "Миротворца".

14 февраля Антиукраинский план примирения Украины и России трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам был опубликован, а затем удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Позже руководство Мюнхенской конференции обнародовало заявление, о том, что не признает "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" официальным документом. Подчеркивалось, что документ является частной инициативой и был удален с официального сайта конференции. Однако в субботу, 15 февраля, план снова появился на сайте.