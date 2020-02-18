Глава Мюнхенской конференции попал в базу "Миротворца"

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 36
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
1 Просмотров: 441
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 5031
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2394
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 900
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1386
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2250
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2439
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5337
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4401
Фото
Все фото
6
3
3
15
5
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Задержанный по представлению Украины &quot;Черный Ленин&quot; просит убежища в России
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
Попрощались с погибшим украинским военным
Попрощались с погибшим украинским военным
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Видео
Все видео
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Сообщили хорошие новости Донбасса
Сообщили хорошие новости Донбасса
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 36
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 900
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 963
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2529
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 774
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
вторник, 18 февраля 2020 08:02

Глава Мюнхенской конференции попал в базу "Миротворца"

  Комментировать
Глава Мюнхенской конференции попал в базу &quot;Миротворца&quot;
Председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подписал скандальный мирный план для Донбасса и попал в базу "Миротворца". Фото - glavcom.ua

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу сайта "Миротворец" за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе.

Авторы ресурса обвиняют Ишингера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участия в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и "манипулировании общественно значимой информации".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это план Кремля": Порошенко прокомментировал скандальный документ Мюнхенской конференции

Отмечается, что документ 12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона "по сути, ставит целью возобновления сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыму и без выполнения требований Украины относительно Донбасса".

"Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрено запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию", - говорится на сайте "Миротворца".

14 февраля Антиукраинский план примирения Украины и России трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам был опубликован, а затем удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Позже руководство Мюнхенской конференции обнародовало заявление, о том, что не признает "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" официальным документом. Подчеркивалось, что документ является частной инициативой и был удален с официального сайта конференции. Однако в субботу, 15 февраля, план снова появился на сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава Мюнхенской конференции попал в базу "Миротворца"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 51511
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 27981
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 26209
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 22653
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 18495
Донбасс
Мюнхенский план мира похож на политический заказ - Пристайко
Мюнхенский план мира похож на политический заказ - Пристайко Просмотров: 54
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 72
Аваков пояснил, как будет работать закон о коллаборантах
Аваков пояснил, как будет работать закон о коллаборантах Просмотров: 225
Аваков объяснил, как будут работать совместные патрули на Донбассе
Аваков объяснил, как будут работать совместные патрули на Донбассе Просмотров: 216
Боевики ударили по украинским позициям с запрещенной артиллерии
Боевики ударили по украинским позициям с запрещенной артиллерии Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
2
Зеленский не будет капитулировать - Портников
2
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
Голосов: 5742
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua