Геращенко рассказала о "перемирии" и самых горячих местах

Вице-спикер ВР Ирина Геращенко: "Боевики ОРДЛО ежедневно нарушают режим тишины". Фото: УНИАН

Во время "хлебного перемирия" боевики ОРДЛО ежедневно нарушают режим тишины.

Об этом по результатам встречи с командующим ООС Сергеем Наевым заявила первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"Во время "хлебного перемирия" боевики ежедневно нарушают режим тишины, используя стрелковое оружие, минометы, рпг, гранатометы.

Более десяти украинских воинов были ранены за эти две недели, более 300 нарушений режима тишины", - подчеркнула Геращенко.

"На Луганщине горячее всего остается в Крымском и Троицком, стреляют и по Золотому", - добавила она.

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Договоренностей об установлении "режима тишины" на период сбора урожая с 1 июля было достигнуто во время работы трехсторонней Контактной группы на переговорах в Минске. В ОРДЛО заявили, что полностью готовы к соблюдению "хлебного перемирия" с 1 июля. Однако уже в первый день "перемирия" боевики ОРДЛО нарушили режим прекращения огня 7 раз, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В воскресенье, 15 июля, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, тяжелое вооружение не применяли.