Генштаб: О соблюдении перемирия уже речь не идет

Боевики усилили обстрелы позиций ВСУ. Фото: РБК

Заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о том, что единичные обстрелы не является нарушением перемирия, можно считать неактуальной.

Количество обстрелов выросла за сутки, сказал пресс-секретарь Генштаба Юзеф Венскович, сообщает Лига.нет.

"По состоянию на вчера были единичные (обстрелы. - Gazeta.ua). Сегодня ситуация изменилась, но из этого заявления (Хомчака. - Gazeta.ua) самое главное, что в случае критичного обострения ситуации подразделения ВСУ готовы к адекватным действиям", - сказал Венскович.

Он не смог ответить, считает ли Генштаб ситуацию на Донбассе срывом Минских договоренностей.

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31 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. 4 раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия-миномета калибра 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.