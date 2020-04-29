Генсек ОБСЕ посетит Донбасс

Генеральний секретарь ОБСЕ посетит Донбасс. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился о том, что они вместе с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером посетят Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации.

По сообщению пресс-службы МИД Украины, об этом они поговорили перед открытием первого заседания Форума по безопасному сотрудничеству ОБСЕ под председательством Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Украины и Генеральный секретарь ОБСЕ обсудили проблемные аспекты деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Украине.

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"Собеседники были едины в том, что ограничение боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ под предлогом противодействия пандемии Covid-19 значительно сужают мониторинговые возможности миссии, нарушают ее мандат и ставят под угрозу личную безопасность наблюдателей", - говорится в сообщении.

Кулеба поблагодарил ОБСЕ за помощь в усилиях по освобождению незаконно удерживаемых в Донбассе украинцев. Он призвал Генсека уделить особое внимание положению политических заключенных во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации и способствовать их освобождению.

По мнению дипломата Романа Безсмертного, Украине навязывается дискурс, что якобы из-за пандемии коронавируса Россия прекратит агрессию на Донбассе. На самом деле Кремль усилит агрессию, так как хочет уничтожить Украину.