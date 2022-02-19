"Генпрокурор ЛНР" показал, как лупит из запрещенной "Минском" гаубицы

Так называемый генпрокурор ЛНР Сергей Горенко попался на нарушении Минских соглашений. Горенко опубликовав в сети видео, как стреляет из 122-мм гаубицы Д-30.
Соответствующий ролик он разместил в Instagram.
Террорист также проставил геопозицию - Станица Луганская, которая последние дни находится под обстрелами боевиков.
"Эвакуируем людей, стоим на рубеже!" - подписал видеозапись.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты накрыли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детсад: фото
В комментариях под постом начали писать: "Провокаторы! А потом твердите, что ВСУ открывает огонь", "По себе бахни", "С**а, совесть не мучит?", "Тупой московский клоун".
17 февраля российские окупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты.
Комментарии