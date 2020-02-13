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четверг, 13 февраля 2020 12:22

Генассамблея ООН проведет специальное заседание по Украине

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Генассамблея ООН проведет специальное заседание по Украине
Спецзаседание Генассамблеи инициировала Украина. Фото: glavcom.ua

Генеральная ассамблея ООН 20 февраля соберется на специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Инициатором этого заседания является Украина, сообщили в пресс-службе МИД.

В дискуссии примет участие глава МИД Вадим Пристайко.

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Будут говорить о различных вопросах российской агрессии, в частности, в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.

В МИД также назвали проверенным трюком российской дипломатии инициативу РФ созвать накануне обсуждения в Генассамблее заседание Совбеза ООН, посвященного Минским соглашениям.

"Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию", - заявили в МИД.

Представители Украины также примут участие в обоих мероприятиях и "с высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира в Донбассе".

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма, в которой есть пункт о захваченных Россией ядерных объектах и инфраструктуре на полуострове.За резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" проголосовали 63 страны, против - 19, воздержались - 66.

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