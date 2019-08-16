ГБР взялось за убийство ветерана АТО "Сармата": подозревают полицейских

В ГБР начали расследовать действия полиции. Фото: InfoResist

Полицейские могли знать о подготовке убийства бердянского ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата".

По этому делу Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, сообщила первая заместительница директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением.

Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста.

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"Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить преступление", - сообщила Варченко.

Ветерана АТО и активиста Виталия Олешко убили 31 июля 2018-го в Бердянске на глазах у жены и друзей. Нападающий выстрелил дважды из охотничьего ружья в спину "Сармата" во дворе отеля "Атмосфера", который собственноручно построил активист и в котором проживал.