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суббота, 07 декабря 2019 19:12

Гаагский суд принял материалы о военных преступлениях России

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Гаагский суд принял материалы о военных преступлениях России
Суд прийняв інформаційне повідомлення щодо воєнних злочинів Росії під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Фото: УНІАН

Международный уголовный суд принял информационное сообщение по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Суть сообщение состоит из фактов внесудебных казней военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году, сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

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"Сообщение рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов. Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену", - говорится в сообщении союза.

В ноябре российский агрессор продолжал терять личный состав. В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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