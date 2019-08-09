ФСБ устроила чистку в ДНР: что происходит

ФСБ нагрянула в ДНР. Фото: Обозреватель.

В оккупированный Донецк приехали работники ФСБ России для расследования хищения так называемой "гуманитарной помощи".

Уже задержали несколько человек. Среди них - директор департамента КП "Вода Донбасса" Ольга Красная, сообщает "Восточная Правозащитная группа" в Facebook.

"До тех людей, которых задерживали, не допускали адвокатов, в течение 15 дней системно оказывалось психологическое давление и проводились допросы в ночное время", - говорится в сообщении.

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Россия без согласования с Киевом регулярно отправляла на Донбасс так называемую гуманитарную помощь. Скорее всего, речь идет об оружии и боеприпасы.

На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях. Так отомстили за то, что взяли в плен и насиловали в течение 3 дней жену одного из наемников. Об этом "ВКонтакте" написал российский наемник из Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн.