"Фриц", "Йожик", "Кипиш": офицер ВСУ назвал новые имена ликвидированных боевиков

Местные боевики Л/ДНР и российские наемники, воевавшие на Донбассе против украинских военных, продолжают нести потери. Одни из них гибнут на передовой, другие – разбиваются в ДТП, третьи – умирают дома при загадочных обстоятельствах.

Об этом офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан сообщает на своей странице в Facebook.

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8 мая у себя дома в Серпухове (Подмосковье) скончался Артем Разуваев ("Фриц"), уроженец Керчи, Крым. Известно, что весной 2014-го предатель помогал россиянам захватывать украинский полуостров, затем в качестве диверсанта - захватывать Донбасс. Он даже носил фейковый чин казачьего полковника-атамана потешного "Всевеликого войска Донского", хотя служил всего лишь механиком-водителем бронегруппы.

Причиной смерти назвали "инфаркт".

Артем Разуваев ("Фриц")

9 мая "бригаду 200" пополнил 25-летний Евгений "Ежик" Южик из поселка Гольмовский на окраине Горловки, временно оккупированной боевиками ДНР.

Евгений Южик ("Ежик")

В тот же день между оккупированным Донецком и Макеевкой в ДТП погиб Кирилл Громлюк "Кипиш". Он был замполитом в "5-й отдельной мотострелковой бригады армии ДНР".

Кирилл Громлюк ("Кипиш") В оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области неизвестные "партизаны" нанесли тяжелые травмы одному из членов незаконных вооруженных формирований . Речь идет о боевика по кличке "Студент".