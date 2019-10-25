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пятница, 25 октября 2019 17:46

"Формула Штайнмайера" означает "сдать нас с потрохами" - Кучма

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&quot;Формула Штайнмайера&quot; означает &quot;сдать нас с потрохами&quot; - Кучма
Не может быть речи и об особом статусе Донбасса, считает экс-президент, потому что это - путь к конфедерацийному устройству Украины, который для нашего государства неприемлем. Фото: liga.net

"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет. Она не является формулой мира.

Об этом в Чернигове после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда "Украина" лучшим студентам Черниговского национального технологического университета сказал экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политически так - а вдруг мы дожмем украинском, они на нее согласятся, и мы развернемся. Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", - отметил политик.

По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружение, восстановление украинской границы - это полный абсурд. Поскольку при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Не может быть речи и об особом статусе Донбасса, считает экс-президент, потому что это - путь к конфедерацийному устройству Украины, который для нашего государства неприемлем.

Нужно учитывать состояние оккупированной территории.

"Регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 миллиардов евро", - сказал он.

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Восстановление мира в Донбассе - процесс длительный, ответственный в значительной степени зависит от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции президента США Дональда Трампа, считает политик.

"Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию", - отметил Кучма.

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

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