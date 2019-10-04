"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа

В Минске договорились о начале разведения войск в населенных пунктах Петровское и Золотое на линии фронта в Донецкой области. Фото - Депо

"Формула Штайнмайера" есть "легализацией бандитов" из-за "вроде выборов".

Подписание документа - это фактически сдача государственных интересов. Такое заявление сделал участник войны в Донбассе Глеб Бабич.

"Я не буду расписываться за всех, выскажу свое личное мнение. План Штайнмайера - это сдача государственных интересов. Это неотвратимая легализация всего того, что сейчас есть на Донбассе. Это легализация бандитов за якобы "выборы". Там говорится о том, что будут проведены выборы вроде по законам Украины, но контролировать это будет только ОБСЕ", - заявил ветеран АТО, передает "Обозреватель".

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По его мнению, договоренность о выводе из ОРДЛО всех вооруженных формирований выполняться не будет.

"Россия сейчас не признает своего присутствия на Донбассе. Поэтому, если Россия говорит - ок, здесь нас больше нет, то ничего не изменится. Выборы могут происходить только после того, как Украина возобновит контроль над всей территорией Донбасса и, конечно, над границей между нами и Российской Федерацией. Никаких других способов реализации этого не может быть. А потом будут выборы по законам Украины", - отметил он.

В Минске договорились о начале разведения войск в населенных пунктах Петровское и Золотое на линии фронта в Донецкой области. Украина и Россия подписали так называемую "формулу Штайнмайера". Это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.