Евросоюз выделит в помощь пострадавшим от войны жителям Донбасса 25 млн евро

ЕС поможет жителям Донбасса. Фото: Укринформ

Украина получит от Европейского союза гуманитарную помощь в общей сумме 25,4 миллиона евро. Деньги предназначены для пострадавших от войны на Донбассе.

"Конфликт на востоке Украины продолжает наносить большой вред гражданскому населению, тогда как внимание СМИ и международного сообщества ослабевает. ЕС продолжает удовлетворять гуманитарные нужды по обе стороны от линии соприкосновения", — говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

По словам еврокомиссара по кризисному управлению Янеза Ленарчича, война приносит много вреда украинцам.

Деньги должны потратить на то, чтобы:

обеспечить пострадавших от войны медицинским обслуживанием, в том числе при Covid-19;

предоставить услуги защиты, а именно юридическую поддержку;

восстановить повреждённые дома, школы и больницы.

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С начала войны на Донбассе ЕС выделил Украине 190 миллионов евро гуманитарной помощи.