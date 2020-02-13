Евросоюз не собирается снимать санкции против России без прогресса в минских договоренностях

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 756
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1323
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 2997
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2232
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 621
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 6498
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2097
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2079
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
3
6
3
15
5
Задержанный по представлению Украины &quot;Черный Ленин&quot; просит убежища в России
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Попрощались с погибшим украинским военным
Попрощались с погибшим украинским военным
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Видео
Все видео
Сообщили хорошие новости Донбасса
Сообщили хорошие новости Донбасса
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Боевик "Вампир" просит милостыню в Москве и рассказывает о "подвиге"
Боевик "Вампир" просит милостыню в Москве и рассказывает о "подвиге"
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 621
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2079
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1062
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1035
Колонка
11 февраля 2020
Просмотров: 1008
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
четверг, 13 февраля 2020 00:34

Евросоюз не собирается снимать санкции против России без прогресса в минских договоренностях

  Комментировать
Евросоюз не собирается снимать санкции против России без прогресса в минских договоренностях
Евросоюз пока не будет снимать санкции против России. Фото: Корреспондент

Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока не будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений.

Решение по санкциям принимают все государства-члены ЕС и они соглашаются с этой санкционной политикой, заявил еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи в интервью Интерфакс-Украина.

"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это-принципиальная граница, страны-члены поддерживают эту линию", – сказал Варгеи.

Минский процесс – тема, за которой в ЕС постоянно наблюдают, "но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС снимает санкции с Азарова и Ставицкого

28 января ЕС расширил санкции против России ЕС расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму. В санкционный список попали 7 человек, причастных к проведению в сентябре 2019 года незаконных региональных выборов на полуострове.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евросоюз не собирается снимать санкции против России без прогресса в минских договоренностях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 54867
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 21717
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 15588
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 15084
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 14599
Донбасс
ТКГ согласовала один из участков разведения на Донбассе
ТКГ согласовала один из участков разведения на Донбассе Просмотров: 99
На Донбассе было относительно спокойно: сообщили последние новости
На Донбассе было относительно спокойно: сообщили последние новости Просмотров: 63
"УБДшников стало слишком много" - кондукторша выгоняла ветерана из автобуса
"УБДшников стало слишком много" - кондукторша выгоняла ветерана из автобуса 1 Просмотров: 1467
УБД для добровольцев: как получить статус
УБД для добровольцев: как получить статус Просмотров: 207
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
3
 Просмотров: 1602
Больше всего комментируют
9
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
Голосов: 5703
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua