Евросоюз не собирается снимать санкции против России без прогресса в минских договоренностях

Евросоюз пока не будет снимать санкции против России. Фото: Корреспондент

Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока не будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений.

Решение по санкциям принимают все государства-члены ЕС и они соглашаются с этой санкционной политикой, заявил еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи в интервью Интерфакс-Украина.

"Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это-принципиальная граница, страны-члены поддерживают эту линию", – сказал Варгеи.

Минский процесс – тема, за которой в ЕС постоянно наблюдают, "но пока не будет прогресса, не будет никакого изменения с нашей стороны".

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28 января ЕС расширил санкции против России ЕС расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму. В санкционный список попали 7 человек, причастных к проведению в сентябре 2019 года незаконных региональных выборов на полуострове.