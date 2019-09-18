"Это не отступление" - министр обороны о разведении войск в Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 666
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 1116
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 252
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 900
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 1971
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 720
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 747
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 342
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1350
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 531
Фото
Все фото
12
5
8
3
12
ВСУ и американские военные &quot;уничтожили&quot; врага на совместных тренировках
ВСУ и американские военные "уничтожили" врага на совместных тренировках
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой
Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой
Командующий ООС заявил о срыве &quot;хлебного&quot; перемирия
Командующий ООС заявил о срыве "хлебного" перемирия
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Видео
Все видео
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 1116
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4923
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1683
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31104
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1008
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
среда, 18 сентября 2019 17:46

"Это не отступление" - министр обороны о разведении войск в Донбассе

  Комментировать
&quot;Это не отступление&quot; - министр обороны о разведении войск в Донбассе
Министр обороны министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о разведении войск в Донбассе / фото: 24news

Разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведения сил происходило с обеих сторон линии разграничения, рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

"Это не отступление, а разведение. Во-первых, оно не будет распространяться одновременно повсюду. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал он.

Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет представлено.

"И конечно, по каждой из этих участков будет идти подготовка будет идти объяснения, будет идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее. Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, является уже целая система укреплений, которая выстроена. мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделана правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. конечно мы будем следить за тем, чтобы и сторона также это делала", - отметил минист обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности

Военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его частью стратегии.

"Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии, есть. Во-первых, это вопрос их безопасности тоже. Потому что, если разведены, то разведены по тем правилам и отслежена, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков", - сказал он.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил о проведении подготовительных мероприятий по отводу войск вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это не отступление" - министр обороны о разведении войск в Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

Художницу нашли мертвой в доме свекра

Приказали убираться из Крыма

Французы услужили Москве

Издали учебник для христиан

В воздушный шар посадили барана, петуха и утку

Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 58515
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 19486
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 19182
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 18324
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 15078
Донбасс
Военный флот списал 4 корабля
Военный флот списал 4 корабля Просмотров: 1539
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности 1 Просмотров: 1206
Над Дебальцево сине-желтый флаг будет? - соцсети об отводе войск ООС
Над Дебальцево сине-желтый флаг будет? - соцсети об отводе войск ООС
 1 Просмотров: 1512
В Днипро доставили двух тяжелораненых бойцов
В Днипро доставили двух тяжелораненых бойцов Просмотров: 135
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
9
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
3
Порошенко снова не пришел на допрос
Голосов: 6331
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua