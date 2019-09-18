"Это не отступление" - министр обороны о разведении войск в Донбассе

Министр обороны министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о разведении войск в Донбассе / фото: 24news

Разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведения сил происходило с обеих сторон линии разграничения, рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

"Это не отступление, а разведение. Во-первых, оно не будет распространяться одновременно повсюду. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал он.

Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет представлено.

"И конечно, по каждой из этих участков будет идти подготовка будет идти объяснения, будет идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее. Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, является уже целая система укреплений, которая выстроена. мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделана правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. конечно мы будем следить за тем, чтобы и сторона также это делала", - отметил минист обороны.

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Военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его частью стратегии.

"Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии, есть. Во-первых, это вопрос их безопасности тоже. Потому что, если разведены, то разведены по тем правилам и отслежена, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков", - сказал он.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил о проведении подготовительных мероприятий по отводу войск вдоль всей линии разграничения в Донбассе.