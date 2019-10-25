"Это был необходимый шаг" - эксперт о признании документов из оккупированного Донбасса

Упрощенную процедуру признания документов ввели для жителей оккупированного Донбасса. Крымчанам - нет. Фото: 5 канал

Постановление о признании свидетельств о рождении или смерти улучшит отношения Украины с жителями оккупированного Донбасса.

"Хаос с документами создавал людям неудобства, они должны были идти в суд, чтобы получить документы. Это был необходимый шаг", - говорит в комментарии Gazeta.ua Сергей Гармаш, директор Центра исследований социальных перспектив Донбасса.

"Людям упрощают условия существования, и они чувствуют принадлежность к этому государству. Более лояльно к нему относятся. Это вопрос гуманитарной политики, который надо было решить", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне обстреляли гражданских украинских рабочих

Постановление не касается жителей оккупированного Крыма.

"Крым не оккупированная, а аннексированная территория. Там всех жителей автоматически признали гражданами России. У них есть свои базы данных и свой учет. Разница в статусе. Жители Крыма находятся в правовом поле оккупантов, а жители оккупированного Донбасса - в беззаконии",- говорит Гармаш.