Есть тайные договоренности - Пристайко о встрече в "нормандской формате"

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1278
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5562
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4122
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1683
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 756
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 504
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1566
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5283
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28017
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2862
Фото
Все фото
9
14
3
4
3
&quot;Герой Гиви&quot; и безработица: чем живет Иловайск сегодня
"Герой Гиви" и безработица: чем живет Иловайск сегодня
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Показали ликвидированного бойцами &quot;Азова&quot; боевика
Показали ликвидированного бойцами "Азова" боевика
На фильм &quot;Иловайск&quot; пришел Вирастюк и Сеитаблаев
На фильм "Иловайск" пришел Вирастюк и Сеитаблаев
&quot;Азовцы&quot; поймали ценного свидетеля на передовой
"Азовцы" поймали ценного свидетеля на передовой
Видео
Все видео
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов
Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов
ОБСЕ поймали на сотрудничестве с боевиками ЛНР
ОБСЕ поймали на сотрудничестве с боевиками ЛНР
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко
Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28017
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6552
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2547
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2727
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 396
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 08:00

Есть тайные договоренности - Пристайко о встрече в "нормандской формате"

  Комментировать
Есть тайные договоренности - Пристайко о встрече в &quot;нормандской формате&quot;
О чем говорили на встрече в "Нормандском формате". Фото Укринформ.

Саммит лидеров "нормандской четверки" состоится при условии, если будут выполнены конкретные договоренности, достигнутые на вчерашней встрече на уровне политических советников.

2 сентября в Берлине прошли 8-часовые переговоры, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он выступал в роли советника президента, передает "Укринформ".

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время, и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко.

Он добавил, что подробностей, по договоренности 4-х сторон, он раскрыть не может.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе нарастает напряжение: есть потери

Среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, по разведению в которой лидеры договорились еще в 2016-м.

Для этого надо прекратить стрелять, подождать неделю , чтобы убедиться, что нет угрозы обстрелов. Затем отвести вооружение и людей, сделать "коридор", чтобы начать разминирование, снимать фортификационные сооружения, восстановить дороги.

О дате саммита еще не говорили. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это самостоятельно на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

Не говорили и об обмене пленными и о так называемой "Дорожной карте" выполнения Минских договоренностей, на что надеялись.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в 1,5-часовой беседе обсудили итоги саммита G7. Со своей стороны, Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Есть тайные договоренности - Пристайко о встрече в "нормандской формате"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Изобретательница бюстгальтера сделала мужа миллионером

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 140988
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 39315
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 31583
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 22653
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
 Просмотров: 20089
Донбасс
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
 Просмотров: 801
На Донбассе нарастает напряжение: есть потери
На Донбассе нарастает напряжение: есть потери Просмотров: 549
Африканская страна купила украинские бронемашины
Африканская страна купила украинские бронемашины Просмотров: 2511
Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов
Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов
 Просмотров: 738
ОБСЕ поймали на сотрудничестве с боевиками ЛНР
ОБСЕ поймали на сотрудничестве с боевиками ЛНР
 Просмотров: 2007
Больше всего комментируют
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
2
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
2
Дубилет рассказал о победах нового правительства
Голосов: 5846
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua