Есть тайные договоренности - Пристайко о встрече в "нормандской формате"

О чем говорили на встрече в "Нормандском формате". Фото Укринформ.

Саммит лидеров "нормандской четверки" состоится при условии, если будут выполнены конкретные договоренности, достигнутые на вчерашней встрече на уровне политических советников.

2 сентября в Берлине прошли 8-часовые переговоры, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он выступал в роли советника президента, передает "Укринформ".

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время, и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко.

Он добавил, что подробностей, по договоренности 4-х сторон, он раскрыть не может.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе нарастает напряжение: есть потери

Среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, по разведению в которой лидеры договорились еще в 2016-м.

Для этого надо прекратить стрелять, подождать неделю , чтобы убедиться, что нет угрозы обстрелов. Затем отвести вооружение и людей, сделать "коридор", чтобы начать разминирование, снимать фортификационные сооружения, восстановить дороги.

О дате саммита еще не говорили. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это самостоятельно на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

Не говорили и об обмене пленными и о так называемой "Дорожной карте" выполнения Минских договоренностей, на что надеялись.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в 1,5-часовой беседе обсудили итоги саммита G7. Со своей стороны, Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время".