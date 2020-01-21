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вторник, 21 января 2020 07:54

Еще один предатель Украины пошел на "концерт Кобзона"

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20 января на оккупированном Донбассе самоликвидировался бывший майор Вооруженных сил Украины Владимир Тарасов. Он перешел на сторону боевиков и воевал против украинских военных.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", в Telegram.

"200-я бригада". 20.01.20 Тарасов Владимир сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 руб. Самоликвидировался. Предварительно, сердце", - отметил он.

По данным "Миротворца", Тарасов был родом из России, родился в 1966 году. Работал "начальником" Донецкого военного лицея у боевиков ДНР. Имел награды российских организаций, поддерживающих оккупантов.

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Ликвидировали боевика ДНР 22-летнего Дениса Трухина, который скрывался в российском Челябинске.
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Дата
21
января

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