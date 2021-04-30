Россия выдает на территориях Донбасса свои паспорта. Фото: iz.ru

В Европейском Союзе обеспокоены тем, что Россия выдает свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении миссии ЕС.

В Евросоюзе считают, что Россия может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

В заявлении подчеркнули, что подобные действия РФ противоречат духу и целям минских договоренностей и нарушают суверенитет Украины.

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"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству районах Украины", - заявили в ЕС.

По словам представителей ЕС, они обеспокоены заявлениями российских чиновников о возможных боевыех действиях против Украины для защиты интересов паспортизованных граждан.

"ЕС и его государства-члены напоминают, что они не признают эти паспорта, и призывают другие государства-участники ОБСЕ действовать аналогичным образом", - добавили в миссии ЕС.

Вооруженные силы России выступают реальной угрозой для США. Россия использует военную мощь для сохранения влияния на соседние государства и ради конкуренции с США.