ЕС обеспокоен тем, что РФ может использовать паспортизацию Донбасса для новой агрессии против Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Просмотров: 153
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 234
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Просмотров: 189
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 972
Врачи установили новую причину частых головных болей
Врачи установили новую причину частых головных болей
Просмотров: 135
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Просмотров: 180
Украину накроют весенние грозы - синоптики обновили прогноз на неделю
Украину накроют весенние грозы - синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 279
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 774
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Просмотров: 522
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 837
Фото
Все фото
9
6
4
3
4
СБУ схватила агентов ЛНР, готовивших теракт
СБУ схватила агентов ЛНР, готовивших теракт
На Донбассе провели учения авиационных наводчиков
На Донбассе провели учения авиационных наводчиков
Армия получила новые бронированные автомобили
Армия получила новые бронированные автомобили
На Луганщине предотвратили теракт против военных
На Луганщине предотвратили теракт против военных
Подрыв автомобиля в зоне ООС расследуют как теракт
Подрыв автомобиля в зоне ООС расследуют как теракт
Видео
Все видео
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой
Боевики обстреляли украинские позиции под Горловкой
Интервью
1/5
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"
Просмотров: 153
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Научитесь определять приоритеты - как организовать дистанционную работу
Просмотров: 18
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 972
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Просмотров: 432
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 360
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 18
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
пятница, 30 апреля 2021 17:32

ЕС обеспокоен тем, что РФ может использовать паспортизацию Донбасса для новой агрессии против Украины

  Комментировать
ЕС обеспокоен тем, что РФ может использовать паспортизацию Донбасса для новой агрессии против Украины
Россия выдает на территориях Донбасса свои паспорта. Фото: iz.ru

В Европейском Союзе обеспокоены тем, что Россия выдает свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении миссии ЕС.

В Евросоюзе считают, что Россия может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

В заявлении подчеркнули, что подобные действия РФ противоречат духу и целям минских договоренностей и нарушают суверенитет Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские марионетки помешали договориться о перемирии на Донбассе

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству районах Украины", - заявили в ЕС.

По словам представителей ЕС, они обеспокоены заявлениями российских чиновников о возможных боевыех действиях против Украины для защиты интересов паспортизованных граждан.

"ЕС и его государства-члены напоминают, что они не признают эти паспорта, и призывают другие государства-участники ОБСЕ действовать аналогичным образом", - добавили в миссии ЕС.

Вооруженные силы России выступают реальной угрозой для США. Россия использует военную мощь для сохранения влияния на соседние государства и ради конкуренции с США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС обеспокоен тем, что РФ может использовать паспортизацию Донбасса для новой агрессии против Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Осуществили покушение на бывшего председателя Рады

Затонул паром. Погибли 103 человека

Отец Нобелевского лауреата ограбил банк

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Шевченко издал книгу

Император отрекся от власти

Гитлера хоронили шесть раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 60709
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 13959
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 13500
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 11583
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 10818
Донбасс
В Донецкой области открыли почетное консульство Латвии
В Донецкой области открыли почетное консульство Латвии Просмотров: 63
Европейские лидеры будут вынуждены изолировать Россию - делегат ТКГ
Европейские лидеры будут вынуждены изолировать Россию - делегат ТКГ
 Просмотров: 243
Российские наемники ранили воина ВСУ
Российские наемники ранили воина ВСУ Просмотров: 90
Американская разведка прокомментировала стягивание войск РФ к границе Украины
Американская разведка прокомментировала стягивание войск РФ к границе Украины Просмотров: 1368
Террористы так называемой "ДНР" будут забирать пустые квартиры в "госсобственность"
Террористы так называемой "ДНР" будут забирать пустые квартиры в "госсобственность" Просмотров: 297
Больше всего комментируют
29
Летом газ для населения не подешевеет
7
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
За антиукраинскую деятельность каналу Мураева выписали 200 тыс. грн штрафа
Голосов: 11074
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть