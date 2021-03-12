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пятница, 12 марта 2021 15:28

Ермак собирается в отставку - политтехнолог

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Ермак собирается в отставку - политтехнолог
Андрей Ермак распространяет Фейки. Фото: Слово и Дело

Слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака относительно разработанного Францией и Германией и доработанного Украиной мирного плана урегулирования ситуации на Донбассе могут быть фейком.

"Эту информацию не подтвердили ни представители канцелярии федерального канцлера, ни представители Елисейского дворца. Дипломат Константин Елисеев, со ссылкой на свои источники среди дипломатов Франции и Германии, подтверждает отсутствие информации об этом плане", - говорит Gazeta.ua политтехнолог Тарас Березовец.

По мнению эксперта, этот фейк транслируют, чтобы создать "дымовую завесу". Благодаря ей попытаются организовать прямые переговоры 6-го президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Кремля Владимира Путина.

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"Хотят отойти от "нормандского формата" и создать двусторонние переговоры. Но это не получится, потому что Запад требует от Украины эффективной борьбы с коррупцией и прекращения преследования антикоррупционных организаций. А Путин видит в Зеленском предателя и бандеровца, потому что тот начал отходить от РФ", - говорит он .

Ермак хочет уйти в отставку, но оставить за собой возможность занимать государственные должности.

"Мои источники говорят о смутном психическом состоянии Ермака. Его позиции пошатнулись в Офисе президента. А выход фильма от расследователей Bellingcat вообще грозит ему отставкой", - говорит политтехнолог.

План мирного урегулирования на Донбассе ждет, когда Кремль или одобрит его, или открыто заявит, что не хочет прекращения войны.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".
Россия заявила, что ничего не знает о плане мирного урегулирования на Донбассе, который анонсировали в Офисе президента Украины.

Автор: София Староконь
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