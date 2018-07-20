"Эпидемия чумы прошла" - показали впечатляющие фотографии Донецка

Украинцев поразили фото пустого Донецка.

Фотографии города опубликовал блогер Фашик Донецкий.

Фото: Обозреватель

"Вообще, если кто приедет в Донецк, то для начала немного испугается - город пуст. Пустые улицы, пустые от покупателей магазины, пустые парки, пустые детские площадки. У многих складывается впечатление, что по городу нехило так прошелся неизвестный вирус", - прокомментировал блогер.

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Снимки сделаны утром - именно тогда, когда дети идут в школу, а взрослые спешат на работу.

Российские оккупанты и их приспешники превращают Донбасс в выжженную землю. В Лисичанске они снесли многоэтажку, чтобы не ремонтировать поврежденную во время обстрелов сооружение.