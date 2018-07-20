 
Ексклюзивы
1/5
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 1611
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 2890
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 603
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5877
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1152
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3348
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3717
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 132484
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2124
Фото
Все фото
7
4
5
6
5
&quot;Эпидемия чумы прошла&quot; - показали впечатляющие фотографии Донецка
"Эпидемия чумы прошла" - показали впечатляющие фотографии Донецка
В Хмельницкой области простились с воином, который погиб на Донбассе
В Хмельницкой области простились с воином, который погиб на Донбассе
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
Сделали фото своих жертв: боевики устроили митинг в годовщину катастрофы МН17
Сделали фото своих жертв: боевики устроили митинг в годовщину катастрофы МН17
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
Видео
Все видео
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Хроники войны: погибли 39 военных
Хроники войны: погибли 39 военных
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3267
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 486
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3348
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3492
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26344
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 972
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 13:08

"Эпидемия чумы прошла" - показали впечатляющие фотографии Донецка
7

1 Комментировать

Украинцев поразили фото пустого Донецка.

Фотографии города опубликовал блогер Фашик Донецкий.

Утренний Донецк пугает приезжих своими пустыми улицами
Фото: Обозреватель
Утренний Донецк пугает приезжих своими пустыми улицами
Утренний Донецк пугает приезжих своими пустыми улицами
Утренний Донецк пугает приезжих своими пустыми улицами
Утренний Донецк пугает приезжих своими пустыми улицами

"Вообще, если кто приедет в Донецк, то для начала немного испугается - город пуст. Пустые улицы, пустые от покупателей магазины, пустые парки, пустые детские площадки. У многих складывается впечатление, что по городу нехило так прошелся неизвестный вирус", - прокомментировал блогер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донецк пришел в упадок в российской оккупации: показали свежие фото города

Снимки сделаны утром - именно тогда, когда дети идут в школу, а взрослые спешат на работу.

Российские оккупанты и их приспешники превращают Донбасс в выжженную землю. В Лисичанске они снесли многоэтажку, чтобы не ремонтировать поврежденную во время обстрелов сооружение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Эпидемия чумы прошла" - показали впечатляющие фотографии Донецка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре

От "горбатого" до "ушастого": как рекламировали "Запорожец"

Сегодня астронавты приземлились на Луну

"Война не закончена" - в центре Киева взорвали журналиста

Сердитый день: традиции и запреты праздника Перуна

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 144877
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 79499
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 76912
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 31500
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 28200
Донбасс
"Это эскалация", - рассказали о тревожной ситуации на границе
"Это эскалация", - рассказали о тревожной ситуации на границе Просмотров: 567
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море Просмотров: 6680
Путин всегда врет - Яценюк
Путин всегда врет - Яценюк 1 Просмотров: 1188
У оккупантов свежие потери: как прошли сутки на Донбассе
У оккупантов свежие потери: как прошли сутки на Донбассе Просмотров: 441
Дипломат назвал позицию Трампа относительно Донбасса
Дипломат назвал позицию Трампа относительно Донбасса 1 Просмотров: 11971
Больше всего комментируют
17
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
15
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
14
В России рождается новый нацизм - Бабченко
10
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 28975
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua