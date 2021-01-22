 
Ексклюзивы
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 684
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 855
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 693
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1629
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 702
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 360
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2547
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 576
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2727
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Фото
Все фото
3
3
5
10
13
Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер
Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер
СБУ &quot;поймала&quot; российского наемника
СБУ "поймала" российского наемника
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Видео
Все видео
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 684
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 441
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 180
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 702
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2727
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 270
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
пятница, 22 января 2021 12:01

Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер
3

  Комментировать

На Донбассе от пули снайпера погиб морской пехотинец 28-летний Александр Отрепьев
Фото: facebook.com/36obrmp

В результате обстрела на Донбассе погиб морской пехотинец 28-летний Александр Отрепьев.

В него попал вражеский снайпер на Приазовье. Об этом сообщили на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики на Донбассе подстрелили украинского защитника

"В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, от ранения несовместимого с жизнью погиб наш собрат, старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич", - сообщили собратья.

Известно, что погибший родом из Николаева.

За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня. Украинские воины открывали огонь в ответ. В результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий Украины. В него попал снайпер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

В Польше началось восстание

Офицер совершил покушение на главу государства

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 59043
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 11358
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 11151
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 10503
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 9531
Донбасс
Российские оккупанты убили украинского воина. ВСУ ответили
Российские оккупанты убили украинского воина. ВСУ ответили Просмотров: 909
Бесцеремонно отодвинул Грызлова. На заседании ТКГ появился еще один российский "персонаж"
Бесцеремонно отодвинул Грызлова. На заседании ТКГ появился еще один российский "персонаж" Просмотров: 2556
Вражеский снайпер застрелил украинского военного
Вражеский снайпер застрелил украинского военного 1 Просмотров: 801
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня Просмотров: 27
В вопросе обмена пленными Путин сделал Зеленскому подножку - Сенцов
В вопросе обмена пленными Путин сделал Зеленскому подножку - Сенцов Просмотров: 918
Больше всего комментируют
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
2
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
Голосов: 10275
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть