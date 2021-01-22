Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер

Фото: facebook.com/36obrmp

В результате обстрела на Донбассе погиб морской пехотинец 28-летний Александр Отрепьев.

В него попал вражеский снайпер на Приазовье. Об этом сообщили на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

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"В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, от ранения несовместимого с жизнью погиб наш собрат, старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич", - сообщили собратья.

Известно, что погибший родом из Николаева.

За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня. Украинские воины открывали огонь в ответ. В результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий Украины. В него попал снайпер.