"Его судьба - стать героем" - умер раненый на Донбассе боец ВСУ Роман Досяк

22 мая в Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова умер воин ВСУ Роман Досяк, 48 лет. Его доставили в больнице 18 мая с диагнозом "тяжелое черепно-мозговое ранение".

Пулевое ранение получил около поселка Крымское в Луганской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мстил за Яну до последнего: на фронте погиб боец Антон Безверхний

"Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации... Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное с надеждой на улучшение, с верой в жизнь... К сожалению, на этот раз смерть была сильнее..." - написал заместитель главного врача медучреждения Александр Толубаев в Facebook.

Публикуем поименный список погибших в апреле 2019-го защитников Украины. Нам известно о смерти 15 бойцов в бою. Информация о некоторых - неполная. Самым молодым из погибших в бою было 20 лет, самому старшему - 57.