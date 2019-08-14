Единый госреестр ветеранов войны создадут в Украине

Создаст этот реестр Министерство по вопросам ветеранов. Фото: picture-alliance/dpa

Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 14 августа, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Создание данного реестра Кабмин поручил Министерству по вопросам ветеранов.

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В реестр будет внесена информация о:

- ветеранах войны: участниках боевых действий, лицах с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны

- лицах, которые имеют особые заслуги перед Родиной

- пострадавших участниках Революции Достоинства.

Ветераны российско-украинской войны записали социальный ролик цикла "Ты сможешь!". Видео создали по инициативе Министерства по делам ветеранов.