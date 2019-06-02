Двух оккупантов уничтожено, потерь среди наших бойцов нет

За прошедешие сутки потерь среди наших военнослужащих нет.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы: дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая, у населенного пункта Пески, четыре раза вблизи села Павлополь, трижды в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Пищевик, дважды вблизи города Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды у населенного пункта Верхнеторецкое - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи населенного пункта Опытное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, потерь нет. По данным разведки, 1 июня двух оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены.

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С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинских защитников вблизи населенных пунктов Гнутово и Новгородское.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, среди которых будут и известные персоналии, и новые люди.