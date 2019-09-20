Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе

Оккупанты ранили двух воинов ВСУ. Фото: static.ukrinform.com

Сегодня на Донбассе российские оккупанты ранили двух украинских военнослужащих.

Террористы открывали огонь 4 раза по состоянию на 12:00, сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи" - идется в сообщении.

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Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил у поселка Новолуганское Бахмутского района, пгт Новотроицкое и Новогнатовка Волновахского района, Красногоровка Донецкой области. Во время обстрелов террористы использовали гранатометы различных систем, пулеметы, в том числе большого калибра, и стрелковое оружие.

"Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения" - отметили в ведомстве.

На днях пехота ВСУ в районе оккупированной Горловки в зоне ООС взяла в плен одного из террористов.