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понедельник, 15 июля 2019 19:48

Двое наемников ДНР сдались полиции

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Двое наемников ДНР сдались полиции
Мужчины скрывали службу в ДНР. Фото: полиция

Двое экс-наемников ДНР сдались полиции в Краматорске.

В 2014 году они служили на контрольно-пропускных пунктах, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Краматорский отдел полиции обратились двое местных жителя 1975 и 1979 годов рождения. Они признались, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах ДНР. Мужчины осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкострой в городе Краматорск. В их обязанности входили осмотр автотранспорта и проверка документов у водителей и пассажиров.

После освобождения города бывшие наемники скрывали информацию о своей работе на террористов.

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В отношении участников незаконного вооруженного формирования начато досудебное расследование. После того, как будет доказано, что во время пребывания на службе у террористов мужчины не совершали тяжких преступлений, они будут освобождены от уголовной ответственности.

Ночью в район Водяного выдвинулась диверсионно-разведывательная группа россиян. Во время приближения противника на выгодную дистанцию ​​начался бой, сообщают в Минобороны.

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Дата
15
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