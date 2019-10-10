Думаю, в этом году – Зеленский о нормандской встрече

Общение президента Владимира Зеленского с журналистами на Kyiv Food Market стало самым длинным в истории мировой политики. Фото: УНИАН

Дата встречи лидеров стран Нормандского формата станет известна на следующей неделе.

"Дату нормандского формата получим на следующей неделе. Я думаю, что дата встречи будет в этом году, в ноябре", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

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Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.