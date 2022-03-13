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Спецтема: Война России против Украины

Донецкую область накрыли из артиллерии и авиации. Последствия ужасающие

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Донецкую область накрыли из артиллерии и авиации. Последствия ужасающие
Россияне нанесли ночной удар по Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Всю ночь российские самолеты и артиллерия наносили удары по Донецкой области.

Около полуночи из авиации повредили эвакуационный поезд Краматорск-Львов. Один человек погиб, один травмировался, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В Святогорске россияне бомбили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". Кроме того, нанесли ущерб двум помещениям Святогорской лавры, в которых в то время находилось около тысячи человек. Среди них – более 200 детей.

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Во время обстрелов вблизи станции Брусин в Донецкой области обломками повредило пассажирский состав. Ехал в город Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей. Одна из проводниц погибла, другая травмировалась. Ее отвезли в больницу. В настоящее время Укразализныця пытается найти возможность забрать всех людей из Лимана.

Город Волноваха в Донецкой области практически полностью разбомбили российские армейцы. Большую часть населения эвакуировали. По словам Кириленко, Волновахский район к полномасштабному вторжению РФ насчитывал более 100 тысяч населения. Теперь бои идут только за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов

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