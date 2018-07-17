Донецк пришел в упадок в российской оккупации: показали свежие фото города

Фото: dnews

Жители оккупированного российскими наемниками-боевиками Донецка поделились свежими фотографиями города.

Переселенка из неподконтрольного украинскому правительству Донецка Инна Малашенко посетила неделю назад родной город и по возвращению опубликовала фото увиденного, передают Донецкие новости.

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"Это ответ на комментарии [какой классный ныне Донецк]. Фото сделала неделю назад. Лично. Что бы ни говорили, это уже не тот город, что было раньше. Это зазеркалье, в которое страшно возвращаться. Я не выбирала ракурс. Мне самой было жутко от этой пустоты. Только шаг в сторону от бульвара Пушкина - и все ... город словно вымер. Это мое мнение о городе, которого уже нет. Есть Донецк, но не тот, что был 4 года назад. Это мои фото недельной давности и мои чувства ", - написала Инна.

В оккупированном российскими боевиками Донецке ко Дню металлурга выступали устаревшие звезды российской эстрады.