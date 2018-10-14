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понедельник, 15 октября 2018 06:00

Дончанин рассказал интересную историю о руководителях ДНР

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Дончанин рассказал интересную историю о руководителях ДНР
24-летний боец с позывным "Сепар" и его кот Уксус / фото: Михаил Ухман

24-летний боец ​​с позывным "Сепар" рассказал, как он встретил одного из нынешних руководителей террористической ДНР.

"Первого "спикера" Владимира Маковича я видел до войны. Он ходил между киосками, где разливали водку, был клоуном среди любителей выпить. Никогда у него не было денег. Умел прилипать к различным компаниям. Когда начались события 2014 года в Донецке, я смотрю по телевизору и вижу этого "алкашика" в рядах руководителей псевдореспублики", - говорит он в интервью Gazeta.ua

Боец является коренным жителем Донецка. В 2014-м уехал из оккупированного города и поступил на службу в Вооруженные силы Украины.

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