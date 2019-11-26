"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика

Фото: Telegram/Анатолий Штефан

16 ноября на Донбассе самоликвидировался боевик 57-летний Юрий Ермолаев по прозвищу "Доцент". У него оторвался тромб.

О смерти боевика сообщил украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".

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"16.11.19 Ермолаев "Доцент" Юрий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Тромб", - написал офицер ВСУ.

Известно, что боевик входил в базу "Миротворец". Родом из города Артемовск Луганской области. Там у него осталась жена.

Противник атаковал позиции украинской армии. Однако сам напоролся на жесткий "ответ" и понес очередные потери. За два дня - 4 ликвидированных и 2 раненых.