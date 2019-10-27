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воскресенье, 27 октября 2019 21:33

Добровольческие батальоны вывезли оружие из Золотого

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Добровольческие батальоны вывезли оружие из Золотого
Добровольцы уехали из Золотого. Фото: Сегодня

Ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Это произошло по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским и беседой с полицией, сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Екатериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

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"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена ​​Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - отметил Вадим Троян.

Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности проводить антидиверсионную работу против НЗФ в зоне разведения войск.

Раньше, в пресс-службе ООС сообщили, что в законе о Операции объединенных сил на Донбассе четко определяются категории людей, которые могут находиться в зоне боевых действий с оружием. Люди, которые общались с Зеленским, не относятся ни к одной из следующих категорий и находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон, поэтому предоставляется надлежащая правовая оценка.

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Дата
27
октября

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