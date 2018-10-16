"До конца службы оставалось 2 месяца" - в Донецкой области погиб боец

У Зайцево погиб военный Андрей Корна. Фото: poltava

В Донецкой области вблизи пгт Зайцево 12 октября погиб военный ВСУ Андрей Корна.

Боец подорвался на взрывном устройстве с растяжкой. Об этом сообщили нардеп Константин Ищейкин и боец батальона "Полтава" Виталий Запека.

"27-летний Андрей Корна был родом из Хорола. Служил в 72 отдельной механизированной бригаде. До заключения контракта с ВСУ проходил службу в батальоне патрульной службы полиции особого назначения "Полтава", - говорится в сообщении.

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До конца службы бойцу оставалось 2 месяца.

15 октября ситуация в районе проведения операции обострилась. В ходе боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, 3 получили ранения.