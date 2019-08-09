ДНР заявила о готовности освободить 50 пленных

ДНР готова провести обмен пленными по формуле "102 на 50".
"Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена", - говорит Дарья Морозова, "уполномоченный по правам человека" в ДНР, пишет rbc.ua.
ДНР готовы передать 50 пленных Киеву.
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Договорились об обмене в течение месяца. Об этом заявил Вадим Пристайко, заместитель главы Офиса президента.
Людмила Денисова, уполномоченный ВР по правам человека, просила об освобождении 150 человек, находящихся в российских тюрьмах.
В течение месяца может произойти обмен пленными между Россией и Украиной. Говорят о формате 10 на 10 или 15 на 15. Можем получить наших людей назад и разблокировать процесс обмена всех на всех.
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