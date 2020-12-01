ДНР не боится коронавируса: оккупанты готовят новогодние гуляния

Организуют гуляния для детей, которые приедут из прифронтовых районов. Фото: pixabay.com

Несмотря на карантин, в новогоднюю ночь в центре оккупированного Донецка организуют развлекательную программу для жителей города.

Об этом сообщил так называемый глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

"Установка новогодней елки на площади Ленина началась 1 декабря. Ее торжественное открытие состоится 25 числа. После этого организуют гуляния для детей, которые приедут из прифронтовых районов", - отметил Кулемзин.

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На Донбассе женщина напала на медиков. Требовала, чтобы ее ребенку сделали тест на коронавирус. Медики выехали на вызов по повышению температуры у ребенка. Женщина разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами, сообщили в Донецком областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.