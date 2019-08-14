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среда, 14 августа 2019 18:30

Для ВСУ отремонтировали 10 танков Т-64БВ

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Для ВСУ отремонтировали 10 танков Т-64БВ
С начала 2014-го в Харькове отремонтировано более 230 танков типа Т-64 различных модификаций и Т-80 / фото: armyinform.com.ua

Харьковский бронетанковый завод успешно завершено регламентирован ремонт и модернизацию 10 танков типа Т-64БВ.

Их передали Вооруженным Силам Украины является, сообщает Укроборонпром.

Еще весной текущего года эти боевые машины прибыли из района проведения боевых действий на Донбассе в достаточно удовлетворительном состоянии.

В течение нескольких месяцев специалисты возобновили работу почти всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения, а также установили современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации и даже камеры заднего вида.

С начала 2014-го харьковскими танкоремонтниками уже отремонтировано более 230 единиц танков типа Т-64 различных модификаций и Т-80.

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Сейчас в цехах ремонтируют другую большую группу бронетехники типа Т-80. Планируется, что уже в октябре, после успешного восстановления и проведения полигонных испытаний, эти танки также направят в боевых частей Вооруженных Сил Украины.

Министерство обороны Украины вместо украинских "Дозор-Б" закупает польские бронемашины Oncilla.

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка. Авторы - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова. Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе. 2016-го в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе 10 бронемашин.

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