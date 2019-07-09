Для двух оккупантов война закончилась

8 июля боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: из открытых источников

8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, сообщает пресс-служба ООС.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

8 июля двух оккупантов уничтожили и трех ранили.

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С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил рядом Широкино - из стрелкового оружия.

В сети показали колонну танков, которую перевозит железнодорожный состав недалеко от украинской границы на Донбассе. Видео, предположительно 7 июля, сняли в Ростовской области.