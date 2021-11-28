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воскресенье, 28 ноября 2021 10:15

Дистанционное минирование, минометы и пулеметы: в зоне ООС за сутки пять нарушений тишины

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Дистанционное минирование, минометы и пулеметы: в зоне ООС за сутки пять нарушений тишины
Российские наемники на Донбассе совершили дистанционное минирование возле населенного пункта. Фото: ООС

За прошедшие сутки, 27 ноября, российские наемники пять раз нарушали перемирие на передовой.

Вблизи Южного оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе Новолуганского враг обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

2 ноября от пули снайпера в районе ООС погиб житель Харьковщины Алхасли Али Наиб.

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