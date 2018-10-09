Десятки минометных обстрелов и раненые - завершился день на передовой

По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожено и 6 получили ранения

В течение суток российские оккупанты 36 раз обстреляли позиции украинских войск. Трое украинских военных ранены. Однако, Объединенные силы взяли под контроль ситуацию в районе ведения боевых действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из 120-и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Враг 12 раз применял вооружение, запрещенное Минского договоренностями.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Водяного и Лебединского. Огневого воздействия с 82-мм минометов подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковского, Луганского и Майского. Защитники Широкино были обстреляны из зенитной установки ЗУ-23-2. По защитникам Новотошковского, Троицкого, Водяного и Лебединского велся огонь из вооружения боевых машин пехоты ", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "ООСы против колорадов" - показали уничтожение позиции боевиков

Во время боевых действий трое военнослужащих Объединенных были ранены.

По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожено и 6 получили ранения.

С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Павлополь и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Тяжелое вооружение не применялось.

Безвозвратных потерь среди защитников Украины нет.

Украинские авиаторы с Объединенных сил тренировались отражать воздушную разведку противника. На тренировках внимание уделили противодействию применения враждебных БПЛА