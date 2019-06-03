Десантник Вадим Забава трагически погиб на Донбассе

В ночь на 3 июня в зоне ООС погиб десантник Вадим Забава.

Погибший родом из Запорожья, пишет командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Мы потеряли человека, который боролся за Украину, была патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем Героя-Защитника навсегда останется в наших сердцах", - написали десантники.

Без мужа и отца остались жена, дочь и сын.

Автор: Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины 3 июня во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович

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24 мая во Донецкой области погиб военнослужащий 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" 53 отдельной механизированной бригады Александр Пузиков.