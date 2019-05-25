На Донбассе погиб Александр Пузиков

24 мая в Донецкой области погиб военнослужащий. Фото: Facebook

24 мая во Донецкой области погиб военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Александр Пузиков.

"Никополь потерял Героя. Старшина Пузиков Александр Юрьевич 1986 года рождения, служил в военной части А3488, 53 бригада. Погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Соболезнуем родным и близким", - говорится в Facebook-группе Никопольского городского совета.

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Александр Пузиков родился 8 мая 1986 года. В 2008-2009 годах был в составе украинского контингента в Косово. После увольнения с военной службы с 2013 по 2016 год работал во 2-й государственной пожарно-спасательной части в городе Днепр, старшим водителем. Во время войны вернулся на военную службу. Был старшиной в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

На Донбассе боевики от начала суток, 24 мая, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение.