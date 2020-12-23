Депутаты требуют увольнения министра обороны Украины

Андрей Таран - министр обороны Украины. Фото: Znaj.ua

Министру обороны Украины Андрею Тарану выразили недоверие.

Направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, об этом заявил Сергей Рахманин, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, пишет "Интерфакс-Украина".

"Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо за подписью председателя комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности", - сказал Рахманин.

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