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вторник, 22 декабря 2020 12:24

Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
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Печерский районный суд Киева обязал ГБР начать производство против президента Украины Владимира Зеленского.

Будут расследовать бездеятельность президента, что привело к гибели морпеха Ярослава Журавля, сообщает волонтер Глеб Бабич в своем Facebook.

Он назвал решение суда маленькой победой.

Напомнил, что ГБР отказалось возбуждать уголовное производство против Зеленского.

Подання батьком Журавля иск против президента Володимира Зеленського
Фото: Скриншот
Подання батьком Журавля иск против президента Володимира Зеленського
Подання батьком Журавля иск против президента Володимира Зеленського

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Командир отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты сержант Ярослав Журавель погиб 13 июля. Он пытался эвакуировать своего командира Дмитрия Красногрудя. Российские оккупационные войска расстреляли эвакуационную группу на Донбассе, в которую входил сержант.

Отец погибшего под Зайцевым украинского разведчика Ярослава Журавля написал в ГБР и Генпрокуратуру заявления против президента Украины Владимира Зеленского.

Сергей Журавель обвиняет главу государства в превышении служебных полномочий. Заявления он подал в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

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