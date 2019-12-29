Денисова назвала количество украинцев, которых освободят в рамках обмена

Боевики должны освободить 80 украинских пленных. Фото: ТСН

В рамках обмена пленными в воскресенье, 29 декабря, боевики должны передать Украине 80 человек.

В то же время эта цифра может меняться, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться)", - подчеркнула она.

Денисова отметила, что к месту обмена уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. На месте находятся уполномоченные чиновники и общественные активисты.

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"О ходе и подробности взаимного освобождения буду информировать в оперативном режиме", - добавила омбудсмен.

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Он проходит на КПВВ "Майорское" Донецкой области в воскресенье, 29 декабря.