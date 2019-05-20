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понедельник, 20 мая 2019 15:35

Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО

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Автор: president.gov.ua
 

На инаугурации Зеленского председатель СБУ Василий Грицак и председатель ССО Игорь Лунев не отдали честь новому президенту.

Происшествие произошло на церемонии представления родов войск, пишет Цензор.Нет.

Президенту Владимиру Зеленскому отдали честь глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко.

Также президента поздравили командующий Сухопутных войск Сергей Попко, командующий ВВС Сергей Дроздов, командующий Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский, глава Пограничной службы Петр Цигикал, глава Нацполиции Сергей Князев , глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан.

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Во вторник, 21 мая, должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно роспуска Верховной Рады.

Об этом сообщил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

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