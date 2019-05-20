Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО

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Об этом сообщил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Во вторник, 21 мая, должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно роспуска Верховной Рады.

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На инаугурации Зеленского председатель СБУ Василий Грицак и председатель ССО Игорь Лунев не отдали честь новому президенту.

Скандал на інавгурації: Зеленському не віддали честь голови СБУ та ССО

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