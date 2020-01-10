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пятница, 10 января 2020 15:29

Дело Шеремета: ветерана Антоненко оставили под стражей

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Дело Шеремета: ветерана Антоненко оставили под стражей
Антоненко пробудет под стражей до 6 февраля. Фото: УНН

Ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко оставили под стражей.

Решение вынес Киевский апелляционный суд, сообщает УНН.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказала судья.

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Антоненко оставили под арестом до 8 февраля.

Музыканта Андрея Антоненко вместе с военной медсестрой Яной Дугар, детским кардиохирургом и волонтером Юлией Кузьменко, а также ветеранами российско-украинской войны 40-летней Инной и 41-летним Владиславом Грищенко подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета, 44 года.

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