Декоммунизация в действии - улицы в Зайцево получили имена украинских патриотов

Автор: facebook.com/93OMBr Улицы в Зайцево переименовали в честь украинских патриотов

В поселке Зайцево Бахмутского района Донецкой области улицы переименовали в честь погибших патриотов и военнослужащих.

Улицу Артемовскую переименовали в честь старшего сержанта Дмитрия Годзенко. Он служил в 17-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В сентябре 2015 года получил тяжелые осколочные ранения. Не дождавшись выздоровления вернулся в зону АТО в Зайцево. Погиб в Зайцево 31 марта 2016 во время минометного обстрела, за день до демобилизации, сообщает военно-гражданская администрация поселка.

Улицу Дыбенко переименовали в честь 16-летнего Степана Чубенко. Его убили боевики. Чубенко участвовал в митингах в поддержку целостности Украины в Краматорске. Рискуя жизнью, снял с городской площади флаг ДНР. В июле 2014 года возвращался из Киева в Краматорск. В Донецке его схватили оккупанты и после пыток убили.

Улица Загорского переименовали в честь Владимира Рыбака. Он был депутатом Горловского городского совета по проукраинскими взглядами. Мужчину похитили и убили боевики.

В честь Дмитрия Красногрудя в Зайцево переименовали улицу Руднева. Он был командиром разведки мотопехотного батальона 93 бригады Холодный Яр, командиром разведывательного взвода 137-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты. Погиб 13 июля 2020 года во время выполнения боевых задач в районе Зайцево. Подорвался на неизвестном устройстве.

Улицу Лациса переименовали в честь Ярослава Журавля. Он служил в 20-м отдельном мотопехотном батальоне 93-й бригады Холодный Яр, в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты разведчик перевелся из 93-й бригады Холодный Яр вместе со своим командиром Красногрудем. Он был в группе из саперов и представителей СЦКК, которые отправились забирать тело Красногрудя. В эвакуационной группе Журавель шел первым. Оккупанты обстреляли группу несмотря на режим тишины. Мужчина остался на поле боя без помощи. Оккупанты не давали проводить поисковую операцию. 16 июля стало известно, что сержант погиб от ранений.

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Улица Полетаева переименована в честь 15-летнего активиста Даниила Дидика. Он стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года.

Улицу Русскую в Киеве переименовали в честь бойца батальона "Донбасс" Юрия Литвинского, который погиб на фронте от пули вражеского снайпера под Иловайском в августе 2014 года. За это решение проголосовали 61 депутат в "Киевсовете". "В Киеве только что исчезла улица Русская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского - героя русско-украинской войны, бойца батальона "Донбасс", павшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живет неподалеку от бывшей улицы Русской", - отметил общественный активист Тимофей Мартыненко-Кушлянский.