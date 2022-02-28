"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1134
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12681
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12673
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3366
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17262
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105223
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7452
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4257
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6417
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 828
Фото
Все фото
14
8
10
8
3
Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе
Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе
Погибшие, раненые гражданские и уничтоженная школа – Мариуполь обстреливает артиллерию оккупантов
Погибшие, раненые гражданские и уничтоженная школа – Мариуполь обстреливает артиллерию оккупантов
Десятки раненых и погибший: показали последствия атаки войск РФ в Донецкой области
Десятки раненых и погибший: показали последствия атаки войск РФ в Донецкой области
Враг обстрелял Старобельск – есть потери среди гражданского населения
Враг обстрелял Старобельск – есть потери среди гражданского населения
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу
Видео
Все видео
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
Украинец голыми руками бросился на колонну вражеской техники РФ: эмоциональное видео
Украинец голыми руками бросился на колонну вражеской техники РФ: эмоциональное видео
"Никто з вас не вернется живим" - украинский защитник с передовой обратился к врагу
"Никто з вас не вернется живим" - украинский защитник с передовой обратился к врагу
ВСУ сбили седьмой российский самолет
ВСУ сбили седьмой российский самолет
"Противник терпит большие потери" - украинские воины записали бодрящее видео с передовой
"Противник терпит большие потери" - украинские воины записали бодрящее видео с передовой
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16119
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9792
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6030
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 990
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 3015
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 февраля 2022
Просмотров: 315
Так і розкрутився
– А можна в неділю прийти? Хочу до першого числа закінчити, бо маю ще два замовлення, – каже будівельник Віталій. Робив ремонт у ...
вторник, 01 марта 2022 00:18

"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага

  Комментировать
&quot;Даже дворовых кошек таким не кормят&quot;: показали просроченные сухпайки врага
Паек русских захватчиков. Срок годности пищи истек еще в 2015 году. Фото: скриншот с видео

Российских военных отправили воевать против Украины с сухпайками, срок которых истек еще в 2015 году.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

Коробки с надписью "Военторг. Индивидуальный рацион питания" показал на видео украинский защитник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия требует от Google скрыть реальное количество жертв среди военных

"Русские солдаты, обращаюсь к вам и вашим матерям. Какими нужно быть дебилами вашим генералам, чтобы снабжать свою армию просроченными пайками. Сейчас февраль 2022 года. Вы в Украине. Вы гибните в Украине непонятно за что. Вас еще снабжают просроченными пайками.

Матери русские, заберите своих детей отсюда, пока мы не побили здесь всех их, пока они не сгнили здесь. Они (российские власти. - Gazeta.ua) не думают о ваших детях", - сказал защитник.

У русских военных есть возможность сохранить свою жизнь и приблизить мир. Те, кто сдаст оружие и добровольно сдастся Украине, получит полную амнистию и 5 млн руб. компенсации, подчеркнул министр обороны Алексей Резников.

Это инициатива международного ИТ-сообщества. Минобороны пошло на такой шаг, чтобы сохранить жизнь украинцев.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 145051
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 129452
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 7 Просмотров: 68115
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 46793
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД 2 Просмотров: 42016
Донбасс
В Волновахе под обстрел "Градов" попал эвакуационный транспорт
В Волновахе под обстрел "Градов" попал эвакуационный транспорт Просмотров: 828
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах 2 Просмотров: 11925
Российские оккупанты сбросили бомбы на жилые дома в Сартане
Российские оккупанты сбросили бомбы на жилые дома в Сартане Просмотров: 1458
Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе
Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе
14
 Просмотров: 5544
Без воды, хлеба и электричества - Волноваха на грани катастрофы
Без воды, хлеба и электричества - Волноваха на грани катастрофы Просмотров: 2655
Больше всего комментируют
9
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
7
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
3
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
На Киев движутся опасные террористы - МВД
Голосов: 13111
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть