"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага

Паек русских захватчиков. Срок годности пищи истек еще в 2015 году. Фото: скриншот с видео

Российских военных отправили воевать против Украины с сухпайками, срок которых истек еще в 2015 году.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

Коробки с надписью "Военторг. Индивидуальный рацион питания" показал на видео украинский защитник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия требует от Google скрыть реальное количество жертв среди военных

"Русские солдаты, обращаюсь к вам и вашим матерям. Какими нужно быть дебилами вашим генералам, чтобы снабжать свою армию просроченными пайками. Сейчас февраль 2022 года. Вы в Украине. Вы гибните в Украине непонятно за что. Вас еще снабжают просроченными пайками.

Матери русские, заберите своих детей отсюда, пока мы не побили здесь всех их, пока они не сгнили здесь. Они (российские власти. - Gazeta.ua) не думают о ваших детях", - сказал защитник.

У русских военных есть возможность сохранить свою жизнь и приблизить мир. Те, кто сдаст оружие и добровольно сдастся Украине, получит полную амнистию и 5 млн руб. компенсации, подчеркнул министр обороны Алексей Резников. Это инициатива международного ИТ-сообщества. Минобороны пошло на такой шаг, чтобы сохранить жизнь украинцев. Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.